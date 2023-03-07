Зиннур Хисраутдинов
Место рождения
Дата рождения21.11.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1855
Отец: Хисраутдин Шахсиваров
Мать: Бибимахубниса
Рождение ребёнка
1901
Сын: Зинуров Нурулла Зиннурович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана