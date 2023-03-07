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Зиннур Хисраутдинов

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.11.1855

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

1901 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
21.11.1855

Отец: Хисраутдин Шахсиваров

Мать: Бибимахубниса

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1901

Сын: Зинуров Нурулла Зиннурович

Мать ребёнка: не указана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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