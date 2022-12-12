Бибимахубниса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Бибифатима Хисраутдинова
Отец ребёнка: Хисраутдин Шахсиваров
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Бибитахия Хисраутдинова
Отец ребёнка: Хисраутдин Шахсиваров
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Хисраутдин Шахсиваров
Рождение ребёнка
28.09.1851
Отец ребёнка: Хисраутдин Шахсиваров
Рождение ребёнка
21.11.1855
Сын: Зиннур Хисраутдинов
Отец ребёнка: Хисраутдин Шахсиваров
Рождение ребёнка
28.03.1858
Отец ребёнка: Хисраутдин Шахсиваров
Рождение ребёнка
1862
Сын: Усман Хисраутдинов
Отец ребёнка: Хисраутдин Шахсиваров