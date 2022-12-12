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Бибимахубниса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Бибифатима Хисраутдинова

Отец ребёнка: Хисраутдин Шахсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Бибитахия Хисраутдинова

Отец ребёнка: Хисраутдин Шахсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Гильметдин Хисраутдинов

Отец ребёнка: Хисраутдин Шахсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1851

Сын: Кашафетдин Хисраутдинов

Отец ребёнка: Хисраутдин Шахсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1855

Сын: Зиннур Хисраутдинов

Отец ребёнка: Хисраутдин Шахсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1858

Сын: Зиганнур Хисраутдинов

Отец ребёнка: Хисраутдин Шахсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1862

Сын: Усман Хисраутдинов

Отец ребёнка: Хисраутдин Шахсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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