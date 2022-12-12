Хисраутдин Шахсиваров
Место рождения
Дата рождения1815
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Бибифатима Хисраутдинова
Мать ребёнка: Бибимахубниса
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Бибитахия Хисраутдинова
Мать ребёнка: Бибимахубниса
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Бибимахубниса
Рождение ребёнка
28.09.1851
Мать ребёнка: Бибимахубниса
Рождение ребёнка
21.11.1855
Сын: Зиннур Хисраутдинов
Мать ребёнка: Бибимахубниса
Рождение ребёнка
28.03.1858
Мать ребёнка: Бибимахубниса
Рождение ребёнка
1862
Сын: Усман Хисраутдинов
Мать ребёнка: Бибимахубниса