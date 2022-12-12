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Хисраутдин Шахсиваров

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Шахсивар Айсакаев

Мать: Гульсултана (Гульбустана) Салимъявгерова

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Гайнетдин Хисраутдинов

Мать ребёнка: не указана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Бибифатима Хисраутдинова

Мать ребёнка: Бибимахубниса

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Бибитахия Хисраутдинова

Мать ребёнка: Бибимахубниса

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Гильметдин Хисраутдинов

Мать ребёнка: Бибимахубниса

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1851

Сын: Кашафетдин Хисраутдинов

Мать ребёнка: Бибимахубниса

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1855

Сын: Зиннур Хисраутдинов

Мать ребёнка: Бибимахубниса

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1858

Сын: Зиганнур Хисраутдинов

Мать ребёнка: Бибимахубниса

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1862

Сын: Усман Хисраутдинов

Мать ребёнка: Бибимахубниса

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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