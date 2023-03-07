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Зинуров Нурулла Зиннурович

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1901

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Зиннур Хисраутдинов

Мать: не указана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинурова Фахита Ахметсафовна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинурова Фахита Ахметсафовна

Смерть
1937
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