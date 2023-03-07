Зинуров Нурулла Зиннурович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Зиннур Хисраутдинов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинурова Фахита Ахметсафовна
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинурова Фахита Ахметсафовна
Смерть
1937