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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Поневач Бейло
Отец ребёнка: Поневач Бейло
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Этвиш Анна
Отец ребёнка: Поневач Бейло
Рождение ребёнка
1934
Сын: Поневач Йосиф
Отец ребёнка: Поневач Бейло
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Эмма
Отец ребёнка: Поневач Бейло