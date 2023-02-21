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(Поневач) Эмма
(Поневач) Эмма
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Дата смерти
1983
Пол
Женский
Отец
Поневач Бейло
1900 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Поневач Бейло
Мать:
?
Смерть
1983
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