(Поневач) Эмма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Поневач) Эмма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Поневач Бейло

Мать: ?

Смерть
1983