Этвиш (Поневач) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Этвиш (Поневач) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Поневач Бейло

Мать: ?

Смерть
2015
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