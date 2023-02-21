Поневач Йосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поневач Йосиф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Поневач Бейло

Мать: ?

Смерть
1998
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