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Поневач Йосиф
Поневач Йосиф
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1934
Дата смерти
1998
Пол
Мужской
Отец
Поневач Бейло
1900 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец:
Поневач Бейло
Мать:
?
Смерть
1998
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