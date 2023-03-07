Лавренова (Курочка) Варвара Гавриловна
Место рождения
Дата рождения20.11.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1907
Отец: Курочка Гаврила
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1924
Старый Тяжин, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Тяжинский ВИК
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мила Александровна
Отец ребёнка: Лавренов Александр Ильич
Смерть
Неизвестно