Лавренова (Курочка) Варвара Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавренова (Курочка) Варвара Гавриловна

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

20.11.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1907

Отец: Курочка Гаврила

Мать: не указана

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
29.01.1924

Муж: Лавренов Александр Ильич

Старый Тяжин, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Тяжинский ВИК
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мила Александровна

Отец ребёнка: Лавренов Александр Ильич

Смерть
Неизвестно
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