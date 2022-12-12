Курочка Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочка Гаврила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Курочка Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Накоренко Евфимия Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1907

Дочь: Лавренова Варвара Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головко Параскева Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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