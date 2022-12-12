Курочка Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Курочка Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Накоренко Евфимия Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1907
Дочь: Лавренова Варвара Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головко Параскева Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно