Курочка Григорий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Курочка Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1921
Дочь: Ольга Гавриловна
Мать ребёнка: Курочка Прасковья
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курочка Прасковья
Смерть
Неизвестно