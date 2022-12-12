Курочка Григорий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочка Григорий Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Курочка Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1921

Дочь: Ольга Гавриловна

Мать ребёнка: Курочка Прасковья

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курочка Прасковья

Смерть
Неизвестно
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