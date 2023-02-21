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Лавренов Александр Ильич

Место рождения

Сергеевка

Дата рождения

20.10.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка
Бракосочетание
29.01.1924

Жена: Лавренова Варвара Гавриловна

Старый Тяжин, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Тяжинский ВИК
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мила Александровна

Мать ребёнка: Лавренова Варвара Гавриловна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
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