Лавренов Александр Ильич
Место рожденияСергеевка
Дата рождения20.10.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Сергеевка
Бракосочетание
29.01.1924
Старый Тяжин, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Тяжинский ВИК
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мила Александровна
Мать ребёнка: Лавренова Варвара Гавриловна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне