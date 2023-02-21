Клюкина (Урасова) Ксения Михиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюкина (Урасова) Ксения Михиевна

Клюкина (Урасова) Ксения Михиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.07.1861 ст.

Муж: Клюкин Антон Павлович

Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Данные предоставлены архивом Шадринска. В документах архивного фонда Николаевской церкви г. Шадринска во второй части метрической книги о бракосочетавшихся за 1861 год значится: Счет браков:32 Месяц ... Показать все
Рождение ребёнка
После 1863 ст.

Сын: Клюкин Василий Антонович

Отец ребёнка: Клюкин Антон Павлович

Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Дата рождения прадеда неизвестна.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close