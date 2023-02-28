Клюкин Антон Павлович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
12.07.1861 ст.
Жена: Клюкина Ксения Михиевна
Данные предоставлены архивом Шадринска. В документах архивного фонда Николаевской церкви г. Шадринска во второй части метрической книги о бракосочетавшихся за 1861 год значится: Счет браков:32 Месяц ... Показать все
Рождение ребёнка
После 1863 ст.
Мать ребёнка: Клюкина Ксения Михиевна
Дата рождения прадеда неизвестна.
Смерть
Неизвестно