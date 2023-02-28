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Клюкин Антон Павлович

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Место рождения

Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Клюкин Павел Григорьевич

Мать: Клюкина В Замужестве Анна Ивановна

Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
12.07.1861 ст.

Жена: Клюкина Ксения Михиевна

Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Данные предоставлены архивом Шадринска. В документах архивного фонда Николаевской церкви г. Шадринска во второй части метрической книги о бракосочетавшихся за 1861 год значится: Счет браков:32 Месяц ... Показать все
Рождение ребёнка
После 1863 ст.

Сын: Клюкин Василий Антонович

Мать ребёнка: Клюкина Ксения Михиевна

Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Дата рождения прадеда неизвестна.
Смерть
Неизвестно
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