Клюкина Елена Павловна
Место рождения
Дата рождения17.05.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1866 ст.
Отец: Клюкин Антон Павлович
Мать: Клюкина Ксения Михиевна
В документах архивного фонда Николаевской церкви в г. Шадринске в первой части метрической книги о родившихся на 1866 г. значится: «Номер записи: 43. Месяц и день рождения (крещения): 17 (-) мая.... Показать все
Смерть
Неизвестно