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Клюкина Елена Павловна

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Место рождения

Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

17.05.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1866 ст.

Отец: Клюкин Антон Павлович

Мать: Клюкина Ксения Михиевна

Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния
В документах архивного фонда Николаевской церкви в г. Шадринске в первой части метрической книги о родившихся на 1866 г. значится: «Номер записи: 43. Месяц и день рождения (крещения): 17 (-) мая.... Показать все
Смерть
Неизвестно
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