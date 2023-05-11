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Клюкина Пелагея Антоновна

Место рождения

Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

15.09.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1867 ст.

Отец: Клюкин Антон Павлович

Мать: Клюкина Ксения Михиевна

Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Там же, в первой части метрической книги о родившихся на 1867 г. значится: «Номер записи: 78. Месяц и день рождения (крещения): 15 (17) сентября. Имена родившихся: Пелагия. Звание, имя, отчество и фа... Показать все
Смерть
Неизвестно
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