Клюкина Пелагея Антоновна
Место рождения
Дата рождения15.09.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1867 ст.
Отец: Клюкин Антон Павлович
Мать: Клюкина Ксения Михиевна
Там же, в первой части метрической книги о родившихся на 1867 г. значится: «Номер записи: 78. Месяц и день рождения (крещения): 15 (17) сентября. Имена родившихся: Пелагия. Звание, имя, отчество и фа... Показать все
Смерть
Неизвестно