?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Челышкин Тимофей Григорьевич
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Челышкин Тимофей Григорьевич
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1846
Сын: Челышкин Емельян Тимофеевич
Отец ребёнка: Челышкин Тимофей Григорьевич
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно