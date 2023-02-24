Челышкин Емельян Тимофеевич
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1846
Дата смерти24.01.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Челышкин Тимофей Григорьевич
Мать: ?
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Шабашева Дарья Челышкина
Мать ребёнка: ?
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1878
Сын: Челышкин Даниил Емельянович
Мать ребёнка: ?
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
24.01.1900
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния