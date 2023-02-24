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Челышкин Емельян Тимофеевич

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1846

Дата смерти

24.01.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Челышкин Тимофей Григорьевич

Мать: ?

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Шабашева Дарья Челышкина

Мать ребёнка: ?

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1878

Сын: Челышкин Даниил Емельянович

Мать ребёнка: ?

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
24.01.1900
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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