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Челышкин Тимофей Григорьевич

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1811

Дата смерти

25.01.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Челышкин Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Челышкин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Челышкин Емельян Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
25.01.1892
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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