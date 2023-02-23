Челышкин Тимофей Григорьевич
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1811
Дата смерти25.01.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: ?
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: ?
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1846
Сын: Челышкин Емельян Тимофеевич
Мать ребёнка: ?
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
25.01.1892
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния