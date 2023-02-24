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Челышкин Петр Тимофеевич

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1839

Дата смерти

30.04.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Челышкин Тимофей Григорьевич

Мать: ?

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Короткова Дарья Челышкина

Мать ребёнка: Челышкина Ксения Степановна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1875

Сын: Челышкин Павел Петрович

Мать ребёнка: Челышкина Ксения Степановна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1877

Сын: Челышкин Степан Петрович

Мать ребёнка: Челышкина Ксения Степановна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челышкина Ксения Степановна

Смерть
30.04.1907
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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