Челышкина Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧелышкина Ксения Степановна

Челышкина Ксения Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Короткова Дарья Челышкина

Отец ребёнка: Челышкин Петр Тимофеевич

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1875

Сын: Челышкин Павел Петрович

Отец ребёнка: Челышкин Петр Тимофеевич

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1877

Сын: Челышкин Степан Петрович

Отец ребёнка: Челышкин Петр Тимофеевич

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челышкин Петр Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close