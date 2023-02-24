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Челышкин Иван Тимофеевич

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Челышкин Тимофей Григорьевич

Мать: ?

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1863

Сын: Челышкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Челышкина первая жена

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
05.06.1870

Жена: Челышкина Матрена Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челышкина первая жена

Смерть
Неизвестно
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