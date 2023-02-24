Челышкин Иван Тимофеевич
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Челышкин Тимофей Григорьевич
Мать: ?
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Челышкина первая жена
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
05.06.1870
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Челышкина первая жена
Смерть
Неизвестно