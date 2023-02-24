Челышкин Даниил Емельянович
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Челышкин Емельян Тимофеевич
Мать: ?
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
10.?.1903
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно