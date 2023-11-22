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Баранов Алексей Васильевич

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Место рождения

село Рагоженское Устьинской волости Спасского уезда Тамбовской губ.

Дата рождения

1887

Дата смерти

После 11.12.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Баранов Василий Федорович

Мать: Баранова Федосья Исидоровна

село Рагоженское Устьинской волости Спасского уезда Тамбовской губ.
Рогоженский выселок был расположен на реке Парце в шести км. от села Устье к северо-востоку от Спасска, которое в разные годы носило разные названия: Усть-Парцы, Тимашево, Моисеево. В 1721г. в селе... Показать все
Бракосочетание
06.11.1906 ст.

Жена: Баранова Василиса Владимировна

д.Мариинской Николаевской волости Ачинского уезда
Позже деревню переименовали в Мариновка Назаровского района Красноярского края. В настоящее время деревни не существует. Венчание состоялось в Никольской церкви села Николаевское(оно же до этого Изынж... Показать все
Смерть
После 11.12.1914 ст.
Указана дата выбытия из списка полка. Предположительно был ранен в бою 10.12.1914 на р. Равке под г. Скерневице(в настоящее время тер.Польши)
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