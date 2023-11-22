Баранова Федосья Исидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Сын: Баранов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Баранов Василий Федорович
село Рагоженское Устьинской волости Спасского уезда Тамбовской губ.
Рогоженский выселок был расположен на реке Парце в шести км. от села Устье к северо-востоку от Спасска, которое в разные годы носило разные названия: Усть-Парцы, Тимашево, Моисеево. В 1721г. в селе... Показать все
Смерть
Неизвестно