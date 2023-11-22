Баранова Федосья Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранова Федосья Исидоровна

Баранова Федосья Исидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Баранов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Баранов Василий Федорович

село Рагоженское Устьинской волости Спасского уезда Тамбовской губ.
Рогоженский выселок был расположен на реке Парце в шести км. от села Устье к северо-востоку от Спасска, которое в разные годы носило разные названия: Усть-Парцы, Тимашево, Моисеево. В 1721г. в селе... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close