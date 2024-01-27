Баранов Василий Федорович
Место рождения*с. Рагоженское Устьинской волости Спасского уезда Тамбовской губернии.
Дата рождения1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.
*с. Рагоженское Устьинской волости Спасского уезда Тамбовской губернии.
Рождение ребёнка
1887
Сын: Баранов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Баранова Федосья Исидоровна
село Рагоженское Устьинской волости Спасского уезда Тамбовской губ.
Рогоженский выселок был расположен на реке Парце в шести км. от села Устье к северо-востоку от Спасска, которое в разные годы носило разные названия: Усть-Парцы, Тимашево, Моисеево. В 1721г. в селе... Показать все
Смерть
Неизвестно
д.Мариновка Назаровского района Красноярского края.