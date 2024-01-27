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Баранов Василий Федорович

Место рождения

*с. Рагоженское Устьинской волости Спасского уезда Тамбовской губернии.

Дата рождения

1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

*с. Рагоженское Устьинской волости Спасского уезда Тамбовской губернии.
Рождение ребёнка
1887

Сын: Баранов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Баранова Федосья Исидоровна

село Рагоженское Устьинской волости Спасского уезда Тамбовской губ.
Рогоженский выселок был расположен на реке Парце в шести км. от села Устье к северо-востоку от Спасска, которое в разные годы носило разные названия: Усть-Парцы, Тимашево, Моисеево. В 1721г. в селе... Показать все
Смерть
Неизвестно
д.Мариновка Назаровского района Красноярского края.
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