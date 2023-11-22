Баранова (Жаркова) Василиса Владимировна
Место рожденияс. Жуково Спасский уезд Тамбовской губернии
Дата рождения29.08.1886 ст.
Дата смерти26.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1886 ст.
Отец: Жарков Владимир Иванович
Мать: Жаркова Анна Петровна
с. Жуково Спасский уезд Тамбовской губернии
Бракосочетание
06.11.1906 ст.
д.Мариинской Николаевской волости Ачинского уезда
Позже деревню переименовали в Мариновка Назаровского района Красноярского края. В настоящее время деревни не существует. Венчание состоялось в Никольской церкви села Николаевское(оно же до этого Изынж... Показать все
Смерть
26.05.1981
д.Московка Назаровского района Красноярского края