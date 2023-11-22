Баранова (Жаркова) Василиса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Жаркова) Василиса Владимировна

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Место рождения

с. Жуково Спасский уезд Тамбовской губернии

Дата рождения

29.08.1886 ст.

Дата смерти

26.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1886 ст.

Отец: Жарков Владимир Иванович

Мать: Жаркова Анна Петровна

с. Жуково Спасский уезд Тамбовской губернии
Бракосочетание
06.11.1906 ст.

Муж: Баранов Алексей Васильевич

д.Мариинской Николаевской волости Ачинского уезда
Позже деревню переименовали в Мариновка Назаровского района Красноярского края. В настоящее время деревни не существует. Венчание состоялось в Никольской церкви села Николаевское(оно же до этого Изынж... Показать все
Смерть
26.05.1981
д.Московка Назаровского района Красноярского края
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