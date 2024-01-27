Жарков Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖарков Владимир Иванович

Жарков Владимир Иванович

Место рождения

д. Шустово Судогодского уезда Владимирской губернии

Дата рождения

1860

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Шустово Судогодского уезда Владимирской губернии
запись обнаружена в исповедальной ведомости Скорбященской церкви с. Гонобилово
Рождение ребёнка
29.08.1886 ст.

Дочь: Баранова Василиса Владимировна

Мать ребёнка: Жаркова Анна Петровна

с. Жуково Спасский уезд Тамбовской губернии
Смерть
1896
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close