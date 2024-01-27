Жарков Владимир Иванович
Место рожденияд. Шустово Судогодского уезда Владимирской губернии
Дата рождения1860
Дата смерти1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Шустово Судогодского уезда Владимирской губернии
запись обнаружена в исповедальной ведомости Скорбященской церкви с. Гонобилово
Рождение ребёнка
29.08.1886 ст.
Дочь: Баранова Василиса Владимировна
Мать ребёнка: Жаркова Анна Петровна
с. Жуково Спасский уезд Тамбовской губернии
Смерть
1896