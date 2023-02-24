Яковлевичев Егор Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808
Отец: Яковлевичев (палгунов) Артемий Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Яковлевичева Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
До 1836
Сын: Яковлевичев Денис Егорович
Мать ребёнка: Яковлевичева Татьяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно