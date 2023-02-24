Яковлевичев Егор Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлевичев Егор Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808

Отец: Яковлевичев (палгунов) Артемий Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Польгунов Пётр Егорович

Мать ребёнка: Яковлевичева Татьяна Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1836

Сын: Яковлевичев Денис Егорович

Мать ребёнка: Яковлевичева Татьяна Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлевичева Татьяна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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