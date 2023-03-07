Яковлевичев (Палгунов) Артемий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлевичев (Палгунов) Артемий Семёнович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Яковлевичев (палгунов) Семён Яковлевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Яковлевичев (палгунов) Матвей Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1808

Сын: Яковлевичев Егор Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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