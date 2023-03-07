Яковлевичев (Палгунов) Артемий Семёнович
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Яковлевичев (палгунов) Семён Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Яковлевичев (палгунов) Матвей Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1808
Сын: Яковлевичев Егор Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно