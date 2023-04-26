Яковлевичева Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлевичева Татьяна Яковлевна

Яковлевичева Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

05.06.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлевичев Егор Артемьевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Польгунов Пётр Егорович

Отец ребёнка: Яковлевичев Егор Артемьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1836

Сын: Яковлевичев Денис Егорович

Отец ребёнка: Яковлевичев Егор Артемьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
05.06.1848
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.