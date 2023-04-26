Яковлевичева Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти05.06.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Яковлевичев Егор Артемьевич
Рождение ребёнка
До 1836
Сын: Яковлевичев Денис Егорович
Отец ребёнка: Яковлевичев Егор Артемьевич
Смерть
05.06.1848