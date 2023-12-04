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Кулаков Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1908

Дата смерти

20.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1908

Отец: Кулаков Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1930

Сын: Кулаков Борис Александрович

Мать ребёнка: Соболева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Кулакова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Соболева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
04.04.1938

Сын: Кулаков Юрий Александрович

Мать ребёнка: Соболева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
27.12.1941

Дочь: Кулакова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Соболева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
13.11.1945

Дочь: Кулакова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Соболева Наталья Николаевна

Смерть
20.02.1985
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