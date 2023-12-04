Кулаков Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1908
Дата смерти20.02.1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1908
Отец: Кулаков Федор
Рождение ребёнка
28.02.1930
Сын: Кулаков Борис Александрович
Мать ребёнка: Соболева Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Кулакова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Соболева Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
04.04.1938
Сын: Кулаков Юрий Александрович
Мать ребёнка: Соболева Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
27.12.1941
Дочь: Кулакова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Соболева Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
13.11.1945
Дочь: Кулакова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Соболева Наталья Николаевна
Смерть
20.02.1985