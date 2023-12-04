Соболева Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1908

Дата смерти

16.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1930

Сын: Кулаков Борис Александрович

Отец ребёнка: Кулаков Александр Федорович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Кулакова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Кулаков Александр Федорович

Рождение ребёнка
04.04.1938

Сын: Кулаков Юрий Александрович

Отец ребёнка: Кулаков Александр Федорович

Рождение ребёнка
27.12.1941

Дочь: Кулакова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Кулаков Александр Федорович

Рождение ребёнка
13.11.1945

Дочь: Кулакова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Кулаков Александр Федорович

Смерть
16.09.1984
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