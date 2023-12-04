Соболева Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1908
Дата смерти16.09.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.02.1930
Сын: Кулаков Борис Александрович
Отец ребёнка: Кулаков Александр Федорович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Кулакова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Кулаков Александр Федорович
Рождение ребёнка
04.04.1938
Сын: Кулаков Юрий Александрович
Отец ребёнка: Кулаков Александр Федорович
Рождение ребёнка
27.12.1941
Дочь: Кулакова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Кулаков Александр Федорович
Рождение ребёнка
13.11.1945
Дочь: Кулакова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Кулаков Александр Федорович
Смерть
16.09.1984