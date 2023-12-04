Кулаков Борис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1930
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ира
Мать ребёнка: Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Екатерина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Сергеевна
Смерть
1962