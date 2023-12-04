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Кулаков Борис Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1930

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1930

Отец: Кулаков Александр Федорович

Мать: Соболева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ира

Мать ребёнка: Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Екатерина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Сергеевна

Смерть
1962
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