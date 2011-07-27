Кулакова Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1941

Дата смерти

27.07.2011

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1941

Отец: Кулаков Александр Федорович

Мать: Соболева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
11.09.1968

Дочь: Коноплева Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Коноплев Валерий Иванович

Рождение ребёнка
02.12.1969

Сын: Коноплев Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Коноплев Валерий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коноплев Сергей Валерьевич

Отец ребёнка: Коноплев Валерий Иванович

Смерть
27.07.2011
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