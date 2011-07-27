Кулакова Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1941
Дата смерти27.07.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1941
Рождение ребёнка
11.09.1968
Дочь: Коноплева Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Коноплев Валерий Иванович
Рождение ребёнка
02.12.1969
Сын: Коноплев Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Коноплев Валерий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коноплев Сергей Валерьевич
Отец ребёнка: Коноплев Валерий Иванович
Смерть
27.07.2011