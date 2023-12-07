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Горнаков Михаил Иванович

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

06.10.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1826

Отец: Горнаков Иван Карпович

Мать: Горнакова Александра Васильевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Ирина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Чугуево, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Горнакова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Горнакова Ирина Васильевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Горнакова) Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Горнакова Ирина Васильевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
26.08.1861

Сын: Горнаков Пимен Михайлович

Мать ребёнка: Горнакова Ирина Васильевна

Чугуево, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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