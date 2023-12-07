Горнаков Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения06.10.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1826
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Горнакова) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Горнакова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Горнакова) Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Горнакова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
26.08.1861
Сын: Горнаков Пимен Михайлович
Мать ребёнка: Горнакова Ирина Васильевна
Смерть
Неизвестно