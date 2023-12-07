Горнакова Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Горнакова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Горнакова) Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
26.08.1861
Сын: Горнаков Пимен Михайлович
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Иванович
Чугуево, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно