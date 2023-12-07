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Горнакова Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Горнакова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Горнакова) Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
26.08.1861

Сын: Горнаков Пимен Михайлович

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Иванович

Чугуево, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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