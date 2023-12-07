Горнакова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Горнаков Иван Карпович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Бобрякова (Горнакова) Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Горнаков Иван Карпович
Рождение ребёнка
06.10.1826
Отец ребёнка: Горнаков Иван Карпович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Горнаков Иван Карпович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Горнаков Николай Иванович
Отец ребёнка: Горнаков Иван Карпович
Рождение ребёнка
23.12.1834
Отец ребёнка: Горнаков Иван Карпович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Горнакова) Анастасияi Ивановна
Отец ребёнка: Горнаков Иван Карпович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Горнакова) Анастасияii Ивановна
Отец ребёнка: Горнаков Иван Карпович
Смерть
Неизвестно