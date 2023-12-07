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Горнакова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Иван Карпович

Место жительства
Неизвестно
Чугуево, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1823

Сын: Горнаков Петр Иванович

Отец ребёнка: Горнаков Иван Карпович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Бобрякова (Горнакова) Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Горнаков Иван Карпович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
06.10.1826

Сын: Горнаков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Горнаков Иван Карпович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Горнаков Яков Иванович

Отец ребёнка: Горнаков Иван Карпович

Чугуево, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Горнаков Николай Иванович

Отец ребёнка: Горнаков Иван Карпович

Чугуево, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
23.12.1834

Сын: Горнаков Степан Иванович

Отец ребёнка: Горнаков Иван Карпович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Горнакова) Анастасияi Ивановна

Отец ребёнка: Горнаков Иван Карпович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Горнакова) Анастасияii Ивановна

Отец ребёнка: Горнаков Иван Карпович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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