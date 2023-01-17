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Дарья Михайловна

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Место рождения

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Михаил Степанович

Мать: не указана

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
27.10.1753

Муж: Василий Афанасьевич

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1753

Сын: Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Мавра Васильевна

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.11.1760

Сын: Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1767

Сын: Петр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1771

Сын: Даниил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1774

Сын: Прокопий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1781

Сын: Тит Васильевич

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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