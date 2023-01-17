Дарья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Михаил Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1753
Муж: Василий Афанасьевич
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1753
Сын: Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Мавра Васильевна
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.11.1760
Сын: Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1767
Сын: Петр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1771
Сын: Даниил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1774
Сын: Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1781
Сын: Тит Васильевич
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно