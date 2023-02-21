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Прокопий Васильевич

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1774

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Василий Афанасьевич

Мать: Дарья Михайловна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.06.1793

Сын: Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Васса Константиновна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ипатий Прокопьевич

Мать ребёнка: Васса Константиновна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.12.1801

Сын: Мардарий Прокопьевич

Мать ребёнка: Васса Константиновна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1809

Сын: Маркелл Прокопьевич

Мать ребёнка: Васса Константиновна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
1809
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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