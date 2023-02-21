Прокопий Васильевич
Место рожденияБоровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1774
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1774
Отец: Василий Афанасьевич
Мать: Дарья Михайловна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.06.1793
Сын: Иван Прокопьевич
Мать ребёнка: Васса Константиновна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ипатий Прокопьевич
Мать ребёнка: Васса Константиновна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.12.1801
Сын: Мардарий Прокопьевич
Мать ребёнка: Васса Константиновна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1809
Сын: Маркелл Прокопьевич
Мать ребёнка: Васса Константиновна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Константиновна
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
1809
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя