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Иван Прокопьевич

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

12.06.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1793

Отец: Прокопий Васильевич

Мать: Васса Константиновна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
13.06.1793
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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