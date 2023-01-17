Мавра Васильевна
Место рожденияБоровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Василий Афанасьевич
Мать: Дарья Михайловна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
До 1782
Муж: Михаил Федорович
Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно