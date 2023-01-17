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Мавра Васильевна

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1735 г.р.

Мать

1738 г.р.

Муж

1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Василий Афанасьевич

Мать: Дарья Михайловна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
До 1782

Муж: Михаил Федорович

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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