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Михаил Васильевич

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

19.11.1760

Дата смерти

До 1777

Пол

Мужской

Отец

1735 г.р.

Мать

1738 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1760

Отец: Василий Афанасьевич

Мать: Дарья Михайловна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
19.11.1760
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
До 1777
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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