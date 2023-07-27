Плотников Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1951
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1951
Отец: Плотников Владимир
Рождение ребёнка
06.04.1970
Дочь: Хестонина Оксана Николаевна
Мать ребёнка: Плотникова Мила Петровна
Рождение ребёнка
13.04.1976
Дочь: Плотникова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Плотникова Мила Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плотникова Мила Петровна