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Плотников Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1951

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1951

Отец: Плотников Владимир

Мать: Плотникова Полуферия Нестеровна

Рождение ребёнка
06.04.1970

Дочь: Хестонина Оксана Николаевна

Мать ребёнка: Плотникова Мила Петровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
13.04.1976

Дочь: Плотникова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Плотникова Мила Петровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Мила Петровна