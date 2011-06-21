Плотникова (Ткаченко) Мила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Ткаченко) Мила Петровна

Место рождения

Михайловка, Вінницька область

Дата рождения

26.09.1950

Дата смерти

21.06.2011

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1950

Отец: не указан

Мать: Ткаченко Екатерина Андреевна

Михайловка, Вінницька область
Рождение ребёнка
06.04.1970

Дочь: Хестонина Оксана Николаевна

Отец ребёнка: Плотников Николай Владимирович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
13.04.1976

Дочь: Плотникова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Плотников Николай Владимирович

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Николай Владимирович

Смерть
21.06.2011
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