Плотникова (Ткаченко) Мила Петровна
Место рождения
Дата рождения26.09.1950
Дата смерти21.06.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1950
Отец: не указан
Рождение ребёнка
06.04.1970
Дочь: Хестонина Оксана Николаевна
Отец ребёнка: Плотников Николай Владимирович
Рождение ребёнка
13.04.1976
Дочь: Плотникова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Плотников Николай Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.06.2011