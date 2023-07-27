Ткаченко Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

Около 2007

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: не указан

Мать: Юзефа

Рождение ребёнка
26.09.1950

Дочь: Плотникова (Ткаченко) Мила Петровна

Отец ребёнка: не указан

Михайловка, Вінницька область
Рождение ребёнка
24.07.1959

Дочь: Сорока (Ткаченко) Нина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Михайловка, Волинська область
Смерть
Около 2007
Тывров, Вінницька область

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