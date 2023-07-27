Ткаченко Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1923
Дата смертиОколо 2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923
Отец: не указан
Мать: Юзефа
Рождение ребёнка
26.09.1950
Дочь: Плотникова (Ткаченко) Мила Петровна
Отец ребёнка: не указан
Михайловка, Вінницька область
Рождение ребёнка
24.07.1959
Дочь: Сорока (Ткаченко) Нина Петровна
Отец ребёнка: не указан
Михайловка, Волинська область
Смерть
Около 2007
Тывров, Вінницька область