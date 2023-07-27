Сорока (Ткаченко) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорока (Ткаченко) Нина Петровна

Место рождения

Михайловка, Волинська область

Дата рождения

24.07.1959

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1959

Отец: не указан

Мать: Ткаченко Екатерина Андреевна

Михайловка, Волинська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорока Николай Анатольевич

Рождение ребёнка
15.06.1975

Дочь: Кащук (Быстрова) Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Быстров Василий

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1983

Сын: Сорока Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 22.07.1986

Дочь: Ворошило (Сорока) Олеся Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Тывров, Вінницька область

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