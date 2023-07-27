Сорока (Ткаченко) Нина Петровна
Место рождения
Дата рождения24.07.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1959
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1975
Дочь: Кащук (Быстрова) Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Быстров Василий
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1983
Сын: Сорока Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 22.07.1986
Дочь: Ворошило (Сорока) Олеся Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Тывров, Вінницька область