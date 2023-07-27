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Сорока Анатолий Николаевич
Сорока Анатолий Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1983
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Сорока (Ткаченко) Нина Петровна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1983
Отец: не указан
Мать:
Сорока Нина Петровна
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