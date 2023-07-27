Сорока Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорока Анатолий Николаевич

Сорока Анатолий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1983

Отец: не указан

Мать: Сорока Нина Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close