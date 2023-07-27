Плотников Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 17.05.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 04.07.1947
Дочь: Плотникова Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Плотникова Полуферия Нестеровна
Рождение ребёнка
18.05.1951
Сын: Плотников Николай Владимирович
Мать ребёнка: Плотникова Полуферия Нестеровна
Смерть
Около 17.05.1966