Плотников Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотников Владимир

Плотников Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 17.05.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1923 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Полуферия Нестеровна

Рождение ребёнка
Около 04.07.1947

Дочь: Плотникова Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Плотникова Полуферия Нестеровна

Рождение ребёнка
18.05.1951

Сын: Плотников Николай Владимирович

Мать ребёнка: Плотникова Полуферия Нестеровна

Смерть
Около 17.05.1966

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