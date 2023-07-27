Плотникова Полуферия Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Полуферия Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 15.08.1923

Дата смерти

05.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.08.1923

Отец: Нестер

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
Около 04.07.1947

Дочь: Плотникова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Плотников Владимир

Рождение ребёнка
18.05.1951

Сын: Плотников Николай Владимирович

Отец ребёнка: Плотников Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Владимир

Смерть
05.06.1991