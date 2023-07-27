Плотникова Полуферия Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 15.08.1923
Дата смерти05.06.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 04.07.1947
Дочь: Плотникова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Плотников Владимир
Рождение ребёнка
18.05.1951
Сын: Плотников Николай Владимирович
Отец ребёнка: Плотников Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плотников Владимир
Смерть
05.06.1991